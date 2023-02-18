不少人家中會使用免治馬桶，但若一開始沒安裝免治馬桶，便會去買「免治馬桶蓋」加裝上去，但有1名男子抱怨日前媽媽買了一副「免治馬桶蓋」，看了安裝完後的成果，不禁感嘆「只有男生才知道這樣有多不方便」；「不便」的抱怨，立可引起一票男網友非常認同，「跟我家同款！我都冰習慣了！真困擾」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他表示媽媽日前買了一副「免治馬桶蓋」，但看了安裝後的成果，不禁直呼「只有男生才知道這樣有多不方便」；從原PO上傳的照片見，「免治馬桶蓋」與原本的馬桶規格不符，無法罩住馬桶座的部分，導致圓弧形前端還露一截在外面，對此，原PO也表示「會碰瓷，小兄弟會感冒」。

男子母親日前買了「免治馬桶蓋」加裝，但他一看成果後，不禁搖頭嘆「男人才懂的不方便」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，男性網友秒懂原PO的無奈，紛紛留言表示「坐著會去碰到前面，不舒服。而且馬桶蓋坐著感覺很小」、「充血的狀態下下壓會讓你更生不如死」、「跟我一樣都會去督到」、「跟我家同款！我都冰習慣了！真困擾」、「男生會直接碰到馬桶吧」、「頭先碰到就不爽」、「GG會冰冰涼涼的」、「坐下去，小老弟突然涼了一下」、「是否要壓槍」。

原PO後來也表示，因為廣大網的留言回覆，也讓總代理商見了，對方願意協助他解決這個問題，將免治馬桶蓋改為「短版」的規格，並開玩笑表示「這樣就可以讓小老弟避免感冒的危機了」。