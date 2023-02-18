美中競爭白熱化，選區涵蓋加州矽谷的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）將在美東時間18日晚間啟程訪台，強化美台經濟聯繫。肯納此行率領的代表團由共和兩黨議員組成，將會見總統蔡英文、台灣積體電路製造公司創辦人張忠謀，及字母控股（Alphabet）旗下公司谷歌（Google）代表。肯納透過聲明說，他此行還打算申明一個中國政策，展現美方致力阻止軍事衝突的決心。

中國偵察氣球入侵美國領空導致兩國緊張關係升溫，肯納此刻訪台引起關注。但他表示，這趟行程早在氣球事件發生前業已安排妥當，若「取消會釋出錯誤訊息」。他告訴記者，經濟是他最感興趣的議題，他希望此行能將台灣的半導體、製造業帶回矽谷。《洛杉磯時報》報導，肯納辦公室熟悉行程規劃的幕僚指出，台灣作為世界半導體產業領航者，建立美台之間的經濟聯繫對肯納的選區極為重要。

另外，共和黨籍眾院議長麥卡錫此前表達有意在今年或明年來台訪問，共和黨籍眾院外委會主席麥考爾也透露預計今春率團訪台，據悉時間將落在4月休會期間。被問及是否會與麥考爾或麥卡錫同行時，肯納說，這趟訪台是他個人「計劃要做的事」。他表示，自己打算在國務院認為適當的時機安排今年訪中，「我不確定議長或麥考爾是否也會採取同樣做法。」

據報，代表團名單上還有德州共和黨籍聯邦眾議員龔薩雷斯（Tony Gonzales）、麻薩諸塞州民主黨籍聯邦眾議員奧金克勞斯（Jake Auchincloss）及伊利諾州聯邦眾議員傑克森（Jonathan Jackson）。奧金克勞斯和肯納都是眾院本會期新成立的「美中戰略競爭特別委員會」成員。

根據美媒統計，2022年至少有37位美國國會議員訪台，屬10年來最多；在肯納這趟台灣行之後，可能還有其他美國國會議員陸續訪台。維吉尼亞州共和黨籍眾議員魏特曼（Rob Wittman）上周就告訴《日經亞洲》，他和其他議員正就相關行程進行討論。魏特曼說：「我們知道這會激怒中國人，但我認為這對我們來說非常重要，我們必須傳遞力挺台灣的訊號。」