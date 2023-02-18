大陸央視報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅當地時間18日出席第59屆慕尼黑安全會議發表講話強調，中國的力量增長一分，世界和平就多一分。美國連巧取都沒有，只剩豪奪。

王毅指出，美國口口聲聲說我們要跟中國進行競爭，中國從來不怕競爭，但是要的是公平的競爭、要的是守規則的競爭。但是美國是這麼做的嗎？

他舉一個例子，美方出台的《晶片與科學法》，這個法是100％的保護主義，是100％的自私自利，是100％的單邊主義、單邊行徑，嚴重地違背了自由貿易的原則，嚴重地違反了世貿的規則，這根本就不是什麼公平的競爭，差了十萬八千里。

王毅強調，美國自己站到了它宣導的自由貿易的對立面，這是一個歷史的諷刺。中國2000年前就有一句古話，叫做君子好財，取之有道，只有小人才去巧取豪奪。但是我們現在看到美方撕去了一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪。