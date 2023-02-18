魚丁糸《池堂影夜》演唱會今明（18、19日）一連兩晚返場台北小巨蛋！6人用盡全力讓演出華麗大升級，情緒也滿載，貝斯手馨儀才說第一句話「每一次走到這裡」就淚崩，主唱青峰搞笑追問「是不是我唱太好」、「是想到baby嗎？還是妳現在有第4胎？」還自爆唱歌太賣力，當場唱到落枕。

青峰在台上唱到落枕，小威幫他按摩肩膀。（環球音樂提供）

馨儀哭完後感性說，剛才是想到這幾年來焦慮、無助的瞬間，「在面對一些無法改的事情，只能接受，雖然過程滿辛苦的，但再怎麼艱難都要一步步往前走，就像雜草叢生的池塘，慢慢整理後也搭蓋起美麗的木棧道」，意指與前經紀人林暐哲之間的官司纏訟多年。馨儀也提到這半年來身體不好，6人仍努力在一年內完成4張復刻專輯；青峰聽了也驚呼：「加上我的個人專輯，這一年我錄了100首歌耶！累死了。」

見馨儀落淚，青峰也吐露心聲，「其實我跟我爸也沒那麼好，但每次唱〈小時候〉就很感動」，還說小威寫歌用詞直爽，「每次都在他的歌失手」，坦言在唱〈四季狂想〉時太用力落枕，小威趕緊上前幫他按摩肩膀，舒緩疼痛，青峰大呼「我從來沒有在台上落枕！」也嘆「人生百態啊，這邊在按摩，那邊在哭。」

魚丁糸重返台北小巨蛋舉辦「季節限定版」演唱會。（環球音樂提供）

魚丁糸相隔一年重返小巨蛋，除了第一套全新造型，歌單也有7首跟之前不一樣，開場青峰從天而降演唱〈Must keep singing〉，14米高的布幕瞬掉，魚丁糸以嶄新「春遊趣」裝扮登場，訴說著春神來了，大地萬物也跟著甦醒。

團長阿福向全場「浮萍」問好：「你們好，片刻組成永恆，經歷365天，又一年的時間我們在小巨蛋相聚，幾年前我們把團名拆解為『魚丁糸』，把你們稱爲『浮萍』。」被青峰狠虧阿福就是片刻永恆的代表，一片一片組成一個龐大的集合物，因為阿福胖了10公斤，為演唱會才急瘦5公斤。

魚丁糸重返台北小巨蛋舉辦「季節限定版」演唱會。（環球音樂提供）

魚丁糸好人緣，今晚除了萬芳、鄭怡、炎亞綸、阿本、林逸欣到場觀賞，五月天、蔡依林、王心凌、楊丞琳等星友也送花祝賀，江蕙送上香檳造型的花籃：「青峰愛你唷，祝魚丁糸演出成功。」小S則在花牌上嗆聲：「青峰，你死不接我電話是什麼意思，還是祝魚丁糸演唱會成功，不過主唱沒人性。」