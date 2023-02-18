位在北市信義區的人氣牛肉麵店「建忠牛肉麵」以高CP值著稱，是「天龍國」少數只要銅板價的牛肉麵，但在去年5月宣布熄燈，讓當地人非常不捨，時隔9個月後，店家在臉書宣布將於3月回歸，不少網友興奮不已。

建忠牛肉麵是當地上班族與學生的最愛，尤其是鄰近台北醫學院的學生的必吃清單，牛肉麵一碗80、大碗110，屬於北市難得一見的價格，不過由於老闆身體狀況欠佳，又因為久站導致膝蓋磨損嚴重，需要開刀治療，去年5月中拉下鐵門後就再也沒開門過。

事隔多月，在上月底建忠牛肉麵在臉書PO文「拍謝啦！讓您久等了，本店將在112年3月3日恢復營業」，正式宣告回歸。店家表示，關店長達9個月，這期間一直有接到客人電話詢問究竟何時才會開店，只是老闆一直處在術後復健期，無法給出確切答案，直到最近才敲定時間。

店家也無奈表示，這期間內原物料多次調漲，不論店租、物價和人事成本，都讓老闆扛不住，只能跟著漲價，所有品項調漲20元，即為小碗牛肉麵從原本80元調至100元，大碗則來到130元。

儘管如此粉絲熱情依舊不減，紛紛留言：「歡迎回歸」、「終於等到了」、「太好了」、「應該的，期待3月，老闆加油」、「我餓好久了，新年快樂」。