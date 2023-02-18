美國全國公共電台（NPR）18日引述知情人士報導，正在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的美國副總統賀錦麗和國務卿布林肯，將與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤。這是自月初中國偵察氣球侵入美國領空以來，兩國官員最高層級的接觸，但國務院及中國外交部尚未對此回應。
報導指出，目前還不清楚這場會晤對穩定美中關係有多大幫助，因為雙方在氣球事件上仍各執一詞。美國總統拜登日前表示，他將與中國國家領導人習近平談論此事，但不會為美軍擊落氣球道歉。
美國全國公共電台（NPR）18日引述知情人士報導，正在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的美國副總統賀錦麗和國務卿布林肯，將與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤。這是自月初中國偵察氣球侵入美國領空以來，兩國官員最高層級的接觸，但國務院及中國外交部尚未對此回應。
報導指出，目前還不清楚這場會晤對穩定美中關係有多大幫助，因為雙方在氣球事件上仍各執一詞。美國總統拜登日前表示，他將與中國國家領導人習近平談論此事，但不會為美軍擊落氣球道歉。
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