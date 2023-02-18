每次雪隧進隧道前都像是在抽獎「左邊？右邊？」！「國道公路警察局」在臉書粉專貼出1張由科技執法的舉發照片，拍攝地點位於國道5號北上21.1公里(雪山隧道內)，其照片中有輛休旅車時速僅45公里，遠低於最低速限時速70公里，導致後方車輛堵塞，對此「國道公路警察局」也表示「不囉嗦！還是只能代替月亮處罰你了」，開出了罰單。

「國道公路警察局」臉書粉專發出1則貼文，並秀出1張國道5號雪山隧道內的舉發照片，並在貼文寫下「比補班補課更厭世的是，龜速車擋在前面讓你氣pupu，隧道裡就那兩個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流，後面被你堵到天荒地老，不囉嗦！還是只能代替月亮處罰你了」。

日前有輛「龜速車」在雪隧內僅時速45公里，國道警方也硬起來進行舉發。（翻攝自臉書國道公路警察局）

從「國道公路警察局」臉書粉專上傳的照片可見，有輛白色休旅車行駛在國道5號北上21.1公里(雪山隧道內)，其速限僅時速45公里，遠低於雪隧內最低速限時速70公里，並在照片上註記違規事實「最低速限70公里，經雷達(射)測定行速為45公里，低於速限25公里」，導致後方車輛堵塞。

貼文一出，網友紛紛留言喊讚「看到路隊長受罰讚」、「45...要不要騎機車啊」、「不敢開，乾脆別開車上路了，坐客運就好，別妨礙他人用路權益」、「在雪隧開45公里，怎麼不回家睡覺就好了」、「補班時看到最激勵的貼文了」、「每次雪隧進隧道前都像是在抽獎，左邊？右邊？」、「這種應該禁止他開車上路」、「45不會開到度咕嗎」。