俄烏開戰迄今已近1年僵持不下，烏克蘭展現出韌性，頑強抵抗俄羅斯的入侵。「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）表示，俄羅斯一旦戰敗，其所謂的「俄羅斯帝國」將會解體，這也是前蘇聯加盟共和國最希望看見的。

路透社報導，索羅斯周四（16日）表示，美國會支持烏克蘭，但拜登已經告訴過烏克蘭總統澤倫斯基，幫助是有限的，因為要避免戰事升級成第三次世界大戰。索羅斯並未透露訊息來源。

索羅斯說，俄羅斯軍隊領導不善、裝備落後且士氣低迷，總統普丁轉而尋求瓦格納傭兵組織的幫助。

根據索羅斯辦公室演講稿指出，他在安全論壇慕尼黑安全會議表示，前蘇聯加盟共和國已經等不及看到俄羅斯戰事失利，它們想維持獨立，而烏克蘭的勝利將導致「俄羅斯帝國」的解體，屆時俄羅斯對歐洲，乃至全世界再也構不成威脅。索羅斯說「這是非常好的轉變」。

蘇聯1991年解體後，這個擁核的超級大國分別成15個獨立國家，俄羅斯則是其中最強大的，擁有世界上最大的核武庫。

索羅斯指出，短期來看，普丁將希望放在瓦格納集團似乎有所效果，「他賭對了」。他說，烏克蘭如今面臨著戰略抉擇，不是在阻止瓦格納上陷入困境，就是讓俄羅斯取得「宣傳勝利」，並保留有限的資源反擊。

索羅斯認為，當西方允諾的武器在春天送達後，烏克蘭會有一絲希望。