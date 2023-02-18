指揮中心日前宣布，下周一(20日)起室內口罩令鬆綁；遠東SOGO百貨今晚宣布，配合指揮中心放寬室內配戴口罩之規定，全台SOGO自20日起放寬百貨室內口罩配戴政策，消費者來店不強制要求室內配戴口罩，為國內首家宣布可以脫口罩血拚的百貨公司。
遠東SOGO百貨表示，為配合防疫規定，並保障消費者及員工，公司餐飲部門人員依規定還是會配戴口罩，其餘第一線提供服務的同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。
指揮中心日前宣布，下周一(20日)起室內口罩令鬆綁；遠東SOGO百貨今晚宣布，配合指揮中心放寬室內配戴口罩之規定，全台SOGO自20日起放寬百貨室內口罩配戴政策，消費者來店不強制要求室內配戴口罩，為國內首家宣布可以脫口罩血拚的百貨公司。
遠東SOGO百貨表示，為配合防疫規定，並保障消費者及員工，公司餐飲部門人員依規定還是會配戴口罩，其餘第一線提供服務的同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。
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