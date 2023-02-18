俗話說「久病無孝子」，但碰到這種情況究竟誰才有問題？一名男子10多年來和老婆一起辛苦照料臥病在床的母親，妹妹每年「快閃探視」的次數屈指可數，當媽媽離世後，男子忍不住在告別式上感慨「有解脫的感覺」，卻遭到妹妹怒斥不孝子，貼文一出，引來一票網友留言撻伐。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，女同事的婆婆因為生病臥床，10多年來都是靠著她和老公「把屎把尿」，而已經結婚的小姑大概一年會回來探視1、2次，不過都只是「沾一下醬油」，沒待多久就趕緊閃人。

前陣子女同事的婆婆離開人世，當大家在處理後事時，女同事的老公不禁有感而發，雖然心裡面覺得非常難過、不捨，但同時也有一種「解脫的感覺」，不料小姑一聽立刻破口大罵「不孝子」，讓在場的人瞬間無語。

貼文曝光後，有不少網友留言痛罵，「通常最大聲的那一個，都是出一張嘴而已」、「沒在照顧的人憑什麼說話？真的很敢耶」、「笑死，讓孝女自己來」、「自私自利還很會嘴人」、「沒有照顧過的人，永遠都不會知道照顧的過程有多痛苦、多煎熬」、「站著說話不腰疼啦」。