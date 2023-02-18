許多藝人為了追求美麗選擇整容，大陸女星張檬當年以盛世美顏獲得關注，但她2020年在綜藝節目《我就是演員3》情緒失控，淚崩承認後悔整容，更因此差點葬送演藝生命。儘管張檬事後發聲已拿掉鼻子假體了，喊話要告別過去，但3年過去她戲劇作品變少，還跑去直播帶貨，讓網友都直呼可惜。

張檬當年從北京電影學院畢業後就踏入演藝圈，憑著清新脫俗的美貌，加上出演熱門電視劇很快就爆紅；沒想到張檬在承認整容過後，戲劇工作機會變少，最近還只能和老公金恩聖一起上抖音直播帶貨。但張檬和金恩聖還曾爆出婚姻觸礁，事後澄清只是夫妻間吵架，令網友看得一頭霧水。

34歲張檬在當年承認整容過後，也沒太多拍戲機會了，日前與帥氣老公金恩聖上抖音直播帶貨。（圖／摘自微博）

不過，張檬日前上抖音直播帶貨後，有許多粉絲都很感慨，不明白她當初為何要去整容，甚至有人用「整容醫師應該都不捨得動刀」來形容她的美貌，最後卻被整容一事毀了大好前程。

原來張檬當時在節目《我就是演員3》突然情緒失控，淚崩吐真心話，「活到現在做過最後悔的一個事情，就是我去整容」，更指出整容幾乎葬送她整個演藝生命；當時于正也說，「看到妳的鼻子高聳入雲，特別可怕」。