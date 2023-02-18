上海市台辦副主任李驍東18日抵台開始一系列參訪燈會行程，陸委會15日曾表示行程安排細節由市府依「公開、透明」原則對外說明，不過參訪行程北市府至今未公布，甚至起初也不願提供上海方參訪照片，引發「黑箱」疑雲，對此台北市政府晚間急發聲明表示將於每日行程結束後，公布當天行程。

陸委會15日發出的聲明表示，上海參訪團行程相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；本會業提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。不過時至今日，台北市政府依舊沒有公布參訪行程。 而隨著行程外流，北市府竟在晚間緊急更改行程，所有媒體苦守未果。

對此台北市府晚間緊急回應，自2016年起，台北市每年都邀請上海市參與「台北燈節」活動，今年台灣燈會在台北，台北市政府亦循例邀請，在申請時即將完整資料報請中央主管機關核准，包括參訪地點及參訪內容等，陸委會皆完全掌握並同意，絕無黑箱問題。

北市府說，為了盡全力配合中央政府的規範，在「低調、單純、安全」原則下，力求兼顧「公開、透明」，台北市政府在上海參訪團在台期間，於當日行程結束後，公布當日行程。北市府也提供了上海團的照片給媒體使用。

今日上海市參訪團行程概況：

10時35分：座機落地抵台。10時57分：抵達下榻飯店。12時20分：抵達君悅酒店用餐。14時55分：抵達台北流行音樂中心參訪。17時03分：抵達龍門廣場賞燈。17時26分：抵達國父紀念館賞燈。18時26分：抵達漢來名人坊(世貿店)用餐。20時55分：返抵下榻飯店。