民眾黨立委陳琬惠17日開記者會爆出，行政院發言人陳宗彥過去在擔任台南市府新聞處長時，有多次涉及常態性召妓的紀錄，而陳宗彥為民進黨主席賴清德的大子弟兵，導致有消息傳出，是因為賴清德在中執會上對英系中常委黃承國開刀，所以蔡英文便對陳宗彥開刀，導致民進黨內部派系鬥爭，恐影響到2024的選舉。《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日就表示「不管怎麼樣，柯文哲都是倒楣鬼」，引發討論。

賴清德18日到南投縣，為南投立委補選候選人蔡培慧輔選，上午他先至竹山鎮出席新住民婦女活動「東南亞新春美食饗宴」，面對自己嫡系子弟兵、行政院前發言人陳宗彥遭爆出接受業者性招待請辭，賴清德說，陳宗彥過去在不同工作崗位，都有不錯的表現，現在爆出陳宗彥接受性招待疑雲，他認為誠實是最好的上策，應該要勇敢面對。

雖賴清德已經強調「誠實是最好上策」，但在野黨也浮現「蔡賴之爭」的消息，甚至更有人指出，是因民進黨主席賴清德整頓黨內導致內部派系鬥爭反撲，恐會影響到賴清德2024的參選之路，而在18日的網路節目《董事長開講》中，對於有網友詢問「是否有可能現在因為蔡、賴互鬥，最後2024大選變成由前行政院長蘇貞昌出馬，最後柯文哲漁翁得利？」吳子嘉則堅信柯文哲並不會漁翁得利，直呼「不管怎麼樣，柯文哲都是倒楣鬼」。