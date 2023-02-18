香港一代玉女葉蘊儀15歲就進入演藝圈，早年來台發展時，因在節目的自我介紹說：「我今年洗腳水(諧音:我今年19歲)」，加上清純可愛的形象立刻走紅，一度與周慧敏並稱為「玉女掌門人」，近日，已淡出演藝圈多年的她，曬出過往和日星阿部寬合拍的雜誌封面照，兩人年輕時的出眾長相，引起驚呼聲連連。

葉蘊儀昨(17日)曬出粉絲提供的雜誌封面照，可見葉蘊儀綁著雙丸子頭，身穿一身繡著精緻花紋的大紅色旗袍，且手裡拿著一支羽毛扇，身旁俐落短髮的阿部寬則穿著黑色日式和服，伸手摟住葉蘊儀的香肩，玉樹臨風的他，一雙眼睛炯炯有神，搭配燦爛的陽光笑容，顯得非常帥氣。

葉蘊儀提及，這張照片是連自己都忘記、和阿部寛拍過的日本雜誌《Jump》新年封面，懷念地說：「香港和日本cross over(跨界合作)真的難得」，那年才1990年，兩人曾一起拍港日合作電影《阿修羅》，如今新人時期的經典照片出土，葉蘊儀不忘感謝粉絲提供照片，並在Hashtag以「＃少女時代」為珍貴記憶加了註解。

此外，身形嬌小的葉蘊儀站在身高189公分的阿部寬旁邊，竟已到對方額頭位置，讓網友開玩笑說：「應該有墊凳子」，對此，她大方回應：「好明顯啦！不過我不記得了」，另外，還有粉絲興奮指出，葉蘊儀的髮型是「春麗頭」，以及阿部寬後來2012年演過電影《羅馬浴場》，讓懷念的葉蘊儀莞爾直喊：「難能可貴！」

許多粉絲也誇起他們年輕時的長相，讚美聲四起：「阿部寬身材好標致，日本人很少這麼高大」、「要命啊！金童玉女還給我吧！」、「當年的女神有夠美」、「我的兩位偶像」、「Gloria (葉蘊儀英文名)真的純真和可愛」、「好陽光的小鮮肉」、「當時的阿部寬好年輕啊，現在依然在日本藝能界奮鬥，加油！！」