一名男網友在網路上抱怨自己女友工作不穩定，他表示女友從事保險業務員，而自己年薪則上看400萬。他透露近期女友有意結婚，但他強調「她沒離開保險業，我不會娶」，並詢問網友們該如何讓女友離開保險業。貼文曝光後掀起網友們議論，不少人指出「是女朋友的問題，不是職業類別的問題」。

一名男網友在《Dcard》上發文表示很討厭女朋友現在的工作，他表示女友目前從事保險業，時常因為沒有業績而從親朋好友下手，他透露女友上個月因為沒有業績，只領了一萬元左右，原PO無奈表示「時不時就辦個區上活動到處玩樂==」、「拜這個拜那個的到底在幹嘛？？？」、「看她們的主管每天畫大餅，什麼年薪百萬、買房買車、財富自由、環遊世界」，他提出自己的看法表示「就是找免洗業務，洗完你身邊的人脈後就不管你了，然後再找下一個倒霉鬼，跟那種老鼠會有什麼不同」。

原PO表示自己曾遇到女友主管，對方還邀請原PO加入保險業，表示可以達到年薪百萬，原PO透露「我都不好意思講我年薪差不多4百萬多，有車有房」，原PO無奈表示「到底要怎麼跟她溝通請她離開保險業？女朋友一直找我討論終身大事…」，他也強調「但說白了她沒離開保險業，我不會娶」。

貼文曝光後有網友認為「坦白說，是人的問題，跟職業無關，保險業確實也有做的很好的人啊」、「也許你也是她其中一項保險而已」；也有人提出想法表示「建議與女朋友聊聊，已經有相關業務員經驗，想必應該也有相關保險證照，可以參考轉任公司內勤職缺，這樣收入會還蠻穩定的」、「等到她有經濟壓力的時候她就會想清楚了，勸她真的是趕快離開，因為想要爬到頂，根本只有1%而已，光能賺錢就要偷笑了」、「我前男友就是進去保險業之後被我放生了，後面沒收入靠我養，叫他找別的工作還各種理由推託，在家當米蟲就以為有業績上門嗎？」。

也有不少人認為原PO和女友的條件相差太多，直指「薪水差距這麼大，價值觀也不同的感覺，怎麼會在一起的？合理懷疑創作文」、「年薪4M月薪33萬，有這個薪資的人，應該是不在乎另一半有沒有工作了，更重要的應該也不會用迪卡，因為以往這個階級的人，他們現實生活夠精彩、充實，發洩壓力也會有更高級方式，不會像一般人在網路上找共鳴，來發洩現實中壓力」、「可能他收入的部分有點膨風，畢竟低卡一堆年薪百萬的年輕人」。