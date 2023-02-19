魚丁糸重返台北小巨蛋舉辦「季節限定版」演唱會。（環球音樂提供）

魚丁糸重返台北小巨蛋舉辦「季節限定版」演唱會。（環球音樂提供）

魚丁糸相隔一年重返小巨蛋，今明（18、19）兩晚舉辦《池堂影夜》演唱會。今晚尾聲唱完〈當我們一起走過〉後，青峰感性說，「三年前我們6個人再湊在一起就是唱這首歌，當時在合體還不知道即將迎來很大的劫難」，如今魚丁糸成功拿回「蘇打綠」商標，青峰跟全體團員在台上齊聲高喊：「全宇宙的朋友大家好，我們是『蘇打綠』！」正式宣告蘇打綠回來了，並感謝歌迷一路以來的陪伴，氣氛歡樂又感人。

青峰表示，經歷很多過程，就會常常想起以前的事，「十幾年前在小巨蛋講了很多話，瞬間感慨，卻變成了預言，我覺得我們感情始終如一，你們的反應也始終如一，看著你們的表情，就像看到第一次在小巨蛋，你們認真的表情」。

他坦言，這幾年遇到很多騙人的事，有時候會內疚對方講話，自己會懷疑「是不是在騙我」的心態，不過他也開心自己很幸運，有背後深厚的夥伴，慢慢找回很多希望。接著他拿出蘇打綠專用的麥克第，演唱〈相信〉，〈無與倫比的美麗〉，用歌聲正式宣告蘇打綠回歸。