當時一定嚇壞了！有名父親在網上分享女兒的「美勞作品」，他表示女兒一返家就急著向他炫耀學校製作的「美勞作品」，他看完之後瞬間「有口難言」；對此，不少網友看見後也笑歪「好可愛的套子」、「是不是在爸爸房間看到？」，但另外有網友則表示「現在小朋友的最愛」、「最近很流行滿紅的」。

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳2張照片，他表示女兒在學校製作的美勞作品，一回家後就急著向他炫耀，他看了作品後瞬間「有口難言」；從原PO上傳的照片可見，該美勞作品是個粉紅色圓形物向內凹陷。

貼文一出，不少網友「看歪」紛紛表示「第一眼我誤會了」、「好可愛的套子」、「掉到床底下的套套被發現了」、「是不是偷翻你們抽屜」、「你當時一定嚇壞了」、「看著也太像」、「是不是在爸爸房間看到？」、「只要她不尷尬，尷尬的就是你了」、「在他們世界單純的，在我們世界邪惡的」、「一看就知道是草莓口味的」、「是誰拿衛生署免費套套呀！」。

有名父親拿著女兒炫耀的「美勞作品」，一看之後百思不得其解，後來才知道原來是自己誤會了。（翻攝自臉書爆廢公社）

另外，也有網友表示這是目前小朋友最夯的物品「火漆印章」，「火漆印章不都長這樣嗎」、「不就是火漆印章嗎」、「最近很流行，蠟封，還有流體熊、奶油膠...等」、「火漆印章啊！現在滿紅的」、「現在小朋友的最愛」、「小朋友最近都在流行咕卡、火漆印章類的，我的包上面也被小孩吊了一堆咕卡吊飾」、「這個其實是火漆或叫封蠟」。

原PO也表示，經過了解後，「這是捏塑的社團老師有一堂課叫做『火漆印章的課程』，剛好女兒偏好粉色，才會誤打誤撞成網友歪樓的風趣」，他也感謝網友們的回應，也機會教育長知識這叫做「火漆印章」。