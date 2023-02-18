行政院前發言人陳宗彥被踢爆，擔任台南市新聞及國際關係處處長時「常態性召妓」。媒體人黃揚明表示，這整個案件抽絲剝繭後，除了針對副總統賴清德，後面還有別的盤算，一位意想不到的人可能出現。

針對陳宗彥被爆料，黃揚明18日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中分析表示，最有可能是政治的動機，而且是國家機器才能掌握這麼完整的資訊。

至於為什麼要把爆料內容丟給民眾黨？黃揚明推斷，因為民眾黨沒那麼有名，還要找一個最沒有名的立委，因為不會威脅到他們。而丟給民眾黨，民眾黨壯大了，不會對國民黨有利；比如丟給國民黨台北市議員徐巧芯，又變成殺到民進黨，會很痛，徐巧芯會一直抓著、一直追一直打，這還得了。但丟給小黨 ，小黨壯大，把白營拉高一點，對綠營整體不會傷 ，可是傷賴清德，這要算得非常精準。

黃揚明接著表示，這整個案件抽絲剝繭完，會發現除了針對賴清德，後面還有別的盤算。他才會說，剩一個月，民進黨提名相關的程序出來，搞不好會有意想不到的人出現。