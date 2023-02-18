新冠肺炎疫情逐趨緩，但第一線的醫療單位，仍有許多醫護人員還在專責隔離病房照顧確診重症病患。主流照明作為專業的UVC消毒器材廠商，深知醫院處境與狀況。主流照明黃敏宏總經理代表至新店耕莘醫院，捐贈2組移動式紫外線燈照與3組病房專用空調UVC模組。耕莘醫院規劃將UVC殺菌模組安裝至負壓隔離病房休息室，守護第一線醫護人員的健康安全。

黃敏宏表示，自2018年起，主流照明就開始研發UVC消毒相關產品，從晶片到模組皆為台灣自主研發生產。2019正逢疫情爆發，看到醫院第一線醫護人員辛苦，因此萌生捐贈紫外線消毒器材，這次捐贈的紫外線消毒模組特別採用UVC，消毒時並不會產生臭氧，消毒同時空間仍可以活動，消毒同仁更守護支持第一線醫護人員安全。

耕莘醫院院長林恒毅表示，國內疫情雖然舒緩，但是重症病房仍持續收治確診患者，這次主流照明捐贈的UVC產品對於第一線醫護同仁來說，真的有非常大的幫助。目前規劃將UVC殺菌模組安裝至負壓隔離病房休息室，守護第一線醫護人員的健康安全