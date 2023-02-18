許多自然奇景往往發生在短短一瞬之間，稍縱即逝。最近網路上就流傳一段畫面，由巴西攝影師Fernando Braga在本月10日捕捉到閃電擊中著名地標「救世耶穌基督像」的一刻，讓許多網友為之驚嘆。

影片中可以看到，當時巴西里約熱內盧正下著大雨，伴隨陣陣雷響，就在電光火石的一瞬間，一道閃電落下，正好就打在「救世耶穌基督像」的頭上。有網友擔心，這或許代表某種惡兆，但也有網友開玩笑表示，「宙斯或索爾出現了」。

Lightning struck Christ the Redeemer in Rio de Janeiro on February 10, 2023



[more📷by Fernando Braga: https://t.co/xSDfq7x5Z3] pic.twitter.com/FLr25VhLEB — Massimo (@Rainmaker1973) February 11, 2023

事實上，這並不是「救世耶穌基督像」第一次被閃電擊中。高38公尺、由滑石打造而成的「救世耶穌基督像」，座落在海拔700公尺的基督山（Corcovado Hill）上，是全球最大的耶穌石像，於2007年被選為世界新七大奇景之一，每年吸引兩百萬遊客到訪。過去「救世耶穌基督像」曾兩度被閃電擊中，分別在2008和2014年，而2014年那一次甚至造成部分大拇指破損斷裂，經過修補才能回復原來的模樣。也有網友表示，基於石像的高度和位置，被閃電擊中的機率其實並不低，反而是攝影師需要相當的運氣，才能在剛好的時刻拍下這幅自然奇景。