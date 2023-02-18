內情人士透露，特斯拉已與可能合作的交易顧問針對這項收購案進行磋商。由於特斯拉有意自己開採鋰礦，因此Sigma成為它諸多的收購選擇之一。

至於Sigma最大股東、持有該公司46％股份的A10 Investimentos，也一直在探索出售公司的可能性。不過由於兩者談判仍屬初期，是否成功還是未知數。

特斯拉與Sigma對於這項報導並沒有立即發表評論。

Sigma在巴西開發的Grota do Cirilo鋰礦場即將完成，並預料在4月就可正式投產。該礦場主要生產鋰輝石精礦（spodumene concentrate），可用來製造氫氧化鋰，這是特斯拉與BMW等汽車製造大廠偏好的一種金屬。

Sigma表示，為了大量減少碳足跡，該計畫的開採將使用水電。

目前Sigma在美國掛牌的股票市值達到32.1億美元，幾乎是去年市值的近3倍。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年曾表示，如果建立自己的電動車金屬供應鏈可加速全球對潔淨能源技術的採用，那麼他對於收購礦業公司則是抱持開放的態度。

特斯拉上月才與澳洲鋰礦商Piedmont Lithium簽訂合約，後者將提供來自魁北克的鋰輝石精礦給特斯拉，這項合約預定在今年稍後生效。