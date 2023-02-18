儘管目前歐洲的天然氣價格仍高出10至30歐元的歷史平均價位，但與去年夏季攀抵的史上新高相比已跌85％。俄羅斯總統普丁為反擊西方制裁，拿能源當武器威脅斷供天然氣給歐洲，導致價格飆新高。

當前天然氣價格相當於每桶85美元，與每桶83美元的布蘭特原油期貨幾乎不相上下。

歐洲的能源危機得以紓解，多虧遇上暖冬，1月均溫寫下歷來第三溫暖紀錄，歐洲此次冬天的天然氣儲量得以過半達65％。

與此同時，歐盟也尋得美國、中東等天然氣替代供應源。去年11月，德國與中東主要天然氣出口國卡達簽下15年長約。

然而隨著需求增溫，天然氣價格進一步走跌的空間有限。不堪天然氣價格狂飆，去年歐洲國家多改用成本較低的燃煤發電，但天然氣價格大幅回跌，料促使他們重回天然氣發電懷抱。

俄羅斯國營能源巨擘Gazprom公布，1月海外營收與去年同期相比銳減30億美元。但俄國總統普丁上周五褒獎Gazprom說，儘管西方試圖削弱其影響力，但亞洲天然氣需求大起之下，Gazprom仍能發展得有聲有色。

Gazprom握有全球15％天然氣儲量，聘雇49萬名員工，是俄羅斯勢力最龐大的企業之一，昔日被稱作「國中之國」。

俄羅斯示意天然氣出口將轉向中國，但鎖定中國為供應目標不只有俄國。去年11月，卡達能源公司與中國石化簽下長達27年的合約，每年供應中國400萬噸液化天然氣（LNG），創史上最長LNG合約。