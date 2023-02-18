台灣啤酒英熊職業籃球隊18日於天母體育館主場迎戰高雄全家海神，雙方都展現止敗的決心也讓本場比賽打得格外激烈，全場一共出現創下聯盟新高紀錄的59次犯規、3人犯滿畢業，最終台啤英熊靠著蔣淯安關鍵的三分打逆轉比數，以及讀秒階段兩罰命中，全場拿下16分、9助攻的帶領下，以78比74擊退海神，也終止4連敗。

比賽一開始英熊尚未找到手感，首節僅拿下15分落後給對手，調整過後第二節英熊逐漸改變比賽節奏，板凳出發的朱億宗接連上籃得手，單節拿下6分幫助球隊追回比分，李啓瑋更是在上半場讀秒階段命中三分球，讓英熊以43比38取得5分領先。

第三節李啓瑋持續開火，連續命中2顆三分球，許久未見的的周伯勳也把握上場機會，個人單節在禁區拿下6分，幫助球隊繼續保有領先，無奈在第三節末段，李啓瑋六犯離場，也讓這場比賽出現了一些變數。

末節戰況依舊激烈，海神胡瓏貿及波捍能(John Bohannon)都因犯滿離場，比數也持續拉鋸。倒數1分16秒時英熊還有2分落後，幸好蔣淯安再次跳出來接管比賽，先以一記三分打超前比數，讀秒階段的兩次罰球機會也都順利命中，幫助英熊以78比74在驚滔駭浪中擊敗海神，也順利終止4連敗。

這場比賽英熊一共四人得分上雙，隊長蔣淯安拿下16分、9助攻，瓊斯(Perry Jones)也有15分、9籃板與6助攻的成績，而伊倍(Prince Ibeh)除了拿下11分、10籃板外，更是送出4記阻攻。賽後楊志豪教練也特別提到，今天能贏球的關鍵在防守，特別是在球隊變陣之後，替補上場周伯勳更是功不可沒。拿下6分、7籃板周伯勳賽後也坦言：「剛上場多少有點緊張，不過上了場就是全力幫助球隊。」

結束今天比賽後，台啤英熊將於19日下午16時30分將再度於主場出賽，迎戰「魔獸」霍華德領軍的桃園永豐雲豹，目前一樓僅剩零星票券，球團將於賽前2.5小時開始於現場售票亭售票。