18日晚間11點49分，台灣內陸發生規模5.0地震，震央位在南投縣府南南東方23.4公里處，即為鹿谷鄉，地震深度18.2公里，全台除屏東縣外皆有感，最大震度雲林、嘉義與南投4級；台中、嘉義、彰化、台東、花蓮3級；高雄2級、北部則有1級。
不少鄉民也立刻到PTT留言：「台中超大」、「高雄很有感」、「震央在內陸，難怪中部這麼大」、「台南大到我差點跑出屋外」、「台北很小，但搖超久」。
針對這起震央在南投的深夜地震，南投消防局表示，目前無災情傳出。
18日晚間11點49分，台灣內陸發生規模5.0地震，震央位在南投縣府南南東方23.4公里處，即為鹿谷鄉，地震深度18.2公里，全台除屏東縣外皆有感，最大震度雲林、嘉義與南投4級；台中、嘉義、彰化、台東、花蓮3級；高雄2級、北部則有1級。
不少鄉民也立刻到PTT留言：「台中超大」、「高雄很有感」、「震央在內陸，難怪中部這麼大」、「台南大到我差點跑出屋外」、「台北很小，但搖超久」。
針對這起震央在南投的深夜地震，南投消防局表示，目前無災情傳出。
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