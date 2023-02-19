相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵，其中元大台灣50(0050)擁有超過60萬股民獲封「國民ETF」，有網友試算0050歷史績效，發現股息再投入的年化報酬率較高，比不投入多了91萬元，而且令人意外的是，逢低加碼的報酬率不一定會因此提高。

一名網友在Dcard論壇試算0050報酬率，若每年砸10萬元單筆買進，2006到2023共計180萬，股息不投入年化報酬約3.5%，無複利終值則為336.3383萬元；若股息再投入，年化報酬增加至約4.9%，含複利終值來到427.9739萬元，多出91萬多元。

此外，逢低加碼的報酬率不見得比更高，若以股息再投入方式，每年崩盤10%、20%、30%加碼投入10萬元計算，年化報酬率相差不大，約落在5.2%~5.4%。

台股ETF元祖級投資人黃柏仁，則是打從0050發行的第一年就開始買進，他自創一套投資心法：每個月存收入的50%，拿去投資台股ETF元大台灣50（0050），退休後再將50%的資金放在定存，然後存到「年支出20倍」的時候就可以退休，靠這3大步驟，讓他在40歲退休享受人生。

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