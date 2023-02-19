美國CPI年增率持續下降，加權指數已反彈前波下跌約五成，短線個股表現空間高於指數，可依題材與業績搭配技術與籌碼面操作。

美國一月ＣＰＩ年增率為六．四％、核心ＣＰＩ年增率五．六％，都是略高於預期的數據，雖然持續走低，不過通膨降溫速度似有趨緩跡象，而根據CME FedWatch工具顯示，市場預估七月前利率將介於五～五．二五％，綜合聯準會官員談話內容，顯現內部未有完全一致的共識，不過預估三月仍將升息。

巴菲特大幅減持台積電ＡＤＲ

美國四大指數在ＣＰＩ公告過後，呈現漲跌互見，但是在另一方面，巴菲特旗下的波克夏海瑟威公告上季減持台積電ＡＤＲ，賣出五一七六萬股約減持八六％，對台積電持股比跌破○．三％，市場原先預估將維持過去一貫的長期持有風格，不料一季就反轉，消息影響台積電ＡＤＲ盤後下跌，對台股帶來壓抑。

加權指數反彈約是去年跌幅的一半，近期成交量能降至二○○○億元之下，法人買賣超動作收窄，融資維持率仍在低檔，顯示追高動能已有減緩，不過仍未出現明顯轉弱訊號，只是更加謹慎小心，這對盤面是好現象，仍有個股表現機會，短線聚焦題材與業績展望，強勢股未跌破短期均線前，仍可向上操作。

盤面上類股輪動表現，科技類股中除了龍頭台積電之外，以ＡＩ相關的矽智財相關股為指標，尤其創意創下歷史新高最具代表性，ＩＣ設計股若成交量能放大，股價表現相對活潑，高價股則是觀察整體盤面熱度的溫度計，另外包含被動元件、系統整合、記憶體、散熱、面板與驅動ＩＣ等，相對具族群性。

傳產類股同樣維持輪動格局，以連鎖餐飲最為剽悍，八方雲集、亞洲藏壽司、豆府、六角相對強勢，軍工股題材與展望兼備；另外，汽車與周邊、航太、電力與綠能等產業，也都維持一定熱度，金融股則有逐漸擺脫防疫險虧損陰霾跡象，為近期默默推升指數的安定力量。

受到農曆年假期與總體經濟因素影響，一月整體上市公司營收約三．○一兆元，較去年同期減少九．八六％，僅有約二六％公司成長，而衰退產業以金融、航運與光電業屬相對疲弱。去年獲利將陸續公告，股利政策也將出爐，若股價已修正然獲利仍處高檔，則擁高殖利率題材，為股價低檔支撐因素之一，展望佳則具攻擊動能。

航太產業盼到滿血回歸

疫情逐漸遠離，生活回歸常軌，機場長長人龍是旅行社營運回溫的溫度計，飯店、旅館的住房率也持續攀升，餐飲需求大增推動連鎖業者股價比價向上，而航太產業也終於盼到滿血回歸，除了政策引導的軍工國機國造之外，民航機訂單如火如荼，新機加上舊機維修，長榮集團旗下長榮航太表示，訂單已經看到五年後。

波音表示由於美中關係緊張，近兩年並未接到中國籍航空訂單，不過去年訂單已恢復到疫情前水準，二二年淨訂單總數為七七四架，較二○年與二一年皆不到五○○架顯著提升，而空巴去年十二月更以供應鏈問題為由，取消七○○架交機目標，兩大巨擘今年都積極增聘人員，顯示需求遠遠高於供給，且可能將延續數年。

漢翔為全球第五大航太發動機製造商，也是國內航太產業領頭羊，二○年與二一年受疫情干擾，營收與獲利大幅萎縮，國內其他業者狀況可想而知。不過隨著民航業務迅速回溫，加上十二家業者獲經濟部核定為軍用商規無人機系統整合主導廠商，預期今年航太產業產值將可望挑戰一九年的一三四○億元。

上市櫃航太產業相關廠商，除了漢翔與長榮航太，還有拓凱、精剛、亞航、豐達科、晟田、駐龍、jpp-KY、寶一等，其中駐龍一月營收較去年同期成長六九．六％，法人預估今年營收規模可望回到737 MAX停飛前的水準，加上國產高教機量產，業績成長動能強勁。

此外，興櫃市場的長亨，雖然因為業績集中於民航機，前兩年陷入虧損，不過去年上半年已轉虧為盈，去年下半年持續回暖，一月營收較去年成長八六．二％，與全球航太前三大的法國Safran集團、美國ＧＥ以及勞斯萊斯皆有合作，股價已在低檔打底三年，均線糾結後漸趨上揚，業績若能回到疫情前水準，有機會成為大黑馬。

台灣於一七年遭受勒索病毒攻擊次數，就已排名全球前二○％，疫情爆發後更加囂張，微軟統計數據顯示，亞太地區頻率增加二．四倍，其中台灣遭攻擊更是較其他國家高出兩倍，二一上半年遭駭客攻擊次數，更是高達全球其他國家的三倍，其中又以銀行業受到最多攻擊，顯示資安在台灣已是刻不容緩的重要攻防。

縱然蔡總統明確表示資安即國安，不過絕大多數民眾幾乎每天都會收到詐騙簡訊或不明電話騷擾，近期又爆發iRent客戶個資外洩，以及疑似駭客兜售內政部戶政資料等事件。二一年底金管會公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，基本上只要公司有獲利、有賺錢能力，都必須在二三年底依法設立資安專責主管，及至少一名專責人員。

日防夜防還要防家賊，若天真的想要以少少人力去對抗，難度依舊非常高，透過科技包含硬體或軟體幫助，雖然達到百分之百是不可能的，但是當可降低被攻擊機率與程度，尤其萬物聯網的世界，如自駕車等電子用品關係到人身安全，從資安會報、數位部的資安署到剛揭牌的國家資通安全研究院，政府不斷投入資源，是危機警戒提升的訊號，也是商機爆發的機會。

零壹、緯軟 業績展望樂觀

上市櫃資安概念股主要集中在系統整合與工業電腦兩個領域。零壹一七年從純粹代理商轉型為加值服務代理商，積極朝向雲端與網路資安服務部局，已陸續成為BlackBerry、奧義智慧、Radware、Lucent Sky AVM、Akamai、Forescout、Leukocyte-Lab與NetScout等授權代理商，九五％營收都來自台灣，海外市場相當寬廣。

目前零壹的網路暨資訊安全占營收占比約四五％、ＩＴ基礎架構約三○％、雲平台與應用約二○％，其中在資安業務方面，產品線相當完整，不論是遭受攻擊前、中、後都有產品可供應對，產業特性帶動營運維持穩定成長，且資安與雲端產品毛利較高，隨著比重提升，將是持續推升零壹營運向上走高的重要引擎。

零壹去年營收雖然微幅下滑一．一％，不過仍達成連續兩年突破百億元的佳績，前三季獲利四．七七億元、ＥＰＳ三．一四元，已達到前一年度八八％；換句話說，營收雖未成長，然而獲利卻可望創下新高，今年一月因去年底遞延出貨效應，營收月增二七．二％、年增三七．二％，整體第一季業績展望樂觀。

緯軟為緯創集團一員，為台灣最大的資訊委外服務廠商，去年營收成長動能聚焦於高科技與互聯網龍頭企業的穩定收益、新能源客戶訂單拓展有成，以及數位轉型及智慧製造的商機，較前一年度成長二八．七％再創新高，經濟規模推升全年獲利達五．五四億元、年增二一．六％、ＥＰＳ八．三三元。

雖然今年經濟環境存在許多不確定性，不過緯軟認為資訊服務市場長期需求依然強勁，去年十二月取得ISO-27001資訊安全管理系統認證，第一季雖受到春節等因素影響資訊服務市場長期需求依然強勁，不過第二季營運就將回到成長軌道，全年審慎樂觀。過去兩年股息配發率接近七成，同基礎計算目前殖利率應可高於五．五％。

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