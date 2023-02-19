根據《財訊》報導，去年全台死亡人數刷新統計為66年以來最多，不但導致遺贈稅（遺產稅＋贈與稅）的稅收創歷史新高，最主要的資產—房屋，繼承與贈與件數也雙雙刷新紀錄，顯示台灣近代最大規模的財富世代移轉潮，正式開始。

根據內政部統計，2022年全年死亡數首度超過20萬人，來到207230人，折合年粗死亡率為千分之8.89，相較於2021年全年死亡數18萬3732人，增加23498人；這是內政部從1957年統計以來，粗死亡率最高的1年。其中，因COVID-19死亡人數達14898人，相較於2021年的842人，大增14056人，推估65歲以上占總死亡人口比率，恐超過7成5。

全國房屋繼承 突破70000棟

《財訊》報導指出，早在2018年，台灣就進入高齡社會（65歲老人占比超過14%），平均餘命超過80歲，資產長期集中在長壽的高齡者手中，很難發生財富代間流動。然而近年疫情重創，加上民眾觀念轉變，代際移轉趨活絡，呈現到台面上的，就是遺贈稅收入創下新高。其中，房屋在繼承、贈與的件數更是明顯大增。

由於華人觀念總強調「有土斯有財」，不動產不只是最重要的財產，也是傳承最主要的資產工具。去年房市交易從極盛轉衰，全年建物買賣移轉僅剩31.8萬棟，年減9%，為近3年最低；但建物的繼承、贈與登記件數卻較前1年度成長。

根據內政部資料顯示，去年全年建物的繼承移轉件數達70000棟，不但首見年突破70000棟，創下歷史新高；主動贈與移轉也達到50000棟，為7年高點。

《財訊》報導指出，業內人士觀察，由於台灣房價長期上漲，隨便1間北部老公寓，價值往往就超過遺產稅免稅額1333萬元，須進行申報，也導致遺贈稅申報件數大量集中在台北國稅局與北區國稅局，台北市大安區和新北市板橋區都是熱點。

王永慶過世 遺產稅逾百億

根據歷史紀錄，遺贈稅收入在過去20年間波動不大，唯有兩個年度拉得特別高，主要是來自台塑集團兩位創辦人王永慶、王永在，兩人分別於2008年、2014年過世，繼承者分別在2010年、2016年繳納遺產稅，才導致稅收有大幅進帳。

《財訊》分析，其中，由於王永慶的繼承人仍適用遺產稅舊制，稅率高達50%，遺族在2010年一口氣繳納了遺產稅119億元，灌注當年度遺產稅總稅收衝高到312億元，創下歷史紀錄；而其弟王永在過世時，繼承人已適用新稅率10%，遺產稅約40億元，也大幅貢獻2016年的稅收。