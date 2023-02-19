說有錢其實都是騙人的！你也是全身行頭價值不菲，卻是還沒到月底就已荷包見底的「精緻窮」？所謂的「精緻窮」，換句話來說，就是假有錢、真月光，只是活得「假精緻」，並不是真正的有錢。

近年社會上出現這種名為「精緻窮」的現象，普遍出現在收入不高卻追求精緻、質感生活的社會新鮮人或是小資女身上，為了在別人面前營造出一個優質、精緻的形象，盲目用「名牌」、「限量款」來加持自己。這個名詞在小花平台的理財專欄中，已被引述多次，小編再引用網路上的一段文字「喜愛『假精緻的現代人』，心裡都住著魏嬿婉那樣的小宮女」，提醒你：千萬不要誤入「假精緻」的幸福陷阱裡，小心被掏空變得更窮！

有關這裡提到的《如懿傳》中魏嬿婉一角，劇中她因為不懂燕窩的珍貴及可貴之處，竟然把其與其他便宜食材煮成一鍋大雜燴，最後釀成了悲劇……。由此更進一步想要探討，或許你我都像魏嬿婉那樣的小宮女，種種假裝，不過是為了有一天能真正過上精緻的日子；不過，千萬要小心，習慣了「假精緻」，偶爾也有露出馬腳的時候！

以下為讀者整理出「精緻窮」的5大特點，一起來看看自己是否也中招了：

「精緻窮」特點1、重度品牌迷思

首先，「精緻窮」最大特色就是全身行頭一定要有名牌加持，像是喝咖啡就要喝星巴克、手機一定要用Apple、手提包非名牌不提，其他還有衣服、鞋子等非專櫃不買……，這樣「高物慾」的心態只為了讓別人對他留下「有質感」的印象；不過，往往因為太過在意他人眼光大過於存款金額，逐漸步入「落魄貴族」後塵：「看上去有著一個月10萬元薪水的行頭，實際上只有1萬元。」

「精緻窮」特點2、喜叫外送反而多花錢

你是否經常聽到身旁的朋友說：「花錢買時間」、「可以花錢解決的就不是什麼難事了」……等，再加上今天隨手可得的便民服務，諸如：「叫車」、「外送」已漸漸變成人民的日常，搭過高鐵、Uber後，可能就回不去搭公車、捷運或是台鐵的日子；又或者已經習慣叫外送回家吃，不論美食距離多近就是不肯走出門去買……。這樣長此以往，自然也不會有錢了！