國門開放，台灣旅宿業祭出創意思惟攬客！在市場歷經一輪大洗牌之際，仍有業者逆勢推出頂級民宿，日月潭的「遊獵行腳」，如何打造中台灣最貴Villa？

走進位於南投縣魚池鄉的「遊獵行腳」民宿區，先是看到蜿蜒的河渠古道環繞外圍，搭配各類熱帶植栽、療癒的背景音樂，呈現雨林的原始蠻荒，而全台唯一的高腳懸空屋，又讓人有彷彿置身非洲的錯覺……。這間今年初才對外開放試營運的Villa聚會所，每晚要價1.6萬至2.6萬元，單就價格來說，已是中台灣之最。

「聚會所」形態 瞄準高端客群

打造這間中台灣頂級民宿的推手，是台中立穩營造董事長陳舜智。原本是旅宿業素人的他，14年前開始在台灣各地收購具有特殊景觀的土地，「一開始，想學法拉利總裁在義大利南部海岸蓋個私人會所，讓朋友有一個相聚的地方。」十多年前，陳舜智先在苗栗某處深山懸崖邊蓋了自己的招待所，據他描述，完工至今已招待了約1千5百組企業主朋友。

「台灣4、5年級生多已屆齡退休，他們喜歡呼朋引伴茶聚、車聚、花聚、品酒，不只在聚會裡吃吃喝喝分享心得，也會籌組旅行團，這讓我發現，這群很有經濟能力的客群能夠創造可觀的遊憩市場，興起了以主題為定位的民宿。」陳舜智意外發現的市場缺口，成為他投入旅宿業的動機，透過立穩轉投資成立「萊特休閒」公司，打造「遊獵」民宿品牌。

台灣旅宿業百家爭鳴，陳舜智深知要有賣點，必須跳脫飯店與民宿的傳統路線。他首創「聚會所」的獨特旅遊形態，創造包區、包園的聚會彈性，他說，大樓式的飯店只是換個窗景，但具備包區、包園概念的Villa模式，則在房間外有專屬的戶外聚會空間，層次感受度不同，「這剛好是飯店業不會做、對傳統民宿業者來說投資門檻又太高的市場。」

除了「遊獵行腳」，陳舜智也在溪頭規畫了以「火爐」為主題的「遊獵羊灣」民宿區，已在去年7月試營運。「我不是在賣房間，也不是設計正常人會住的房間……。」說起自己打造的「遊獵」品牌民宿，陳舜智的說法乍聽頗為浪漫，而遊獵行腳在千坪土地上只蓋36間客房的規畫，也難免給人「花錢任性」之感。不過，對於市場商機與相關細節規畫，陳舜智也有他的精算。

「水池裡的水位，有沒有『黃金高度』？」他隨口舉例，水位最好控制在80公分，「這個高度拍泳衣的背影最美。」至於市場商機，陳舜智以自己訂房的經驗觀察，傳統飯店客群近年來大概每年以2％的速度轉往所謂的野奢Villa，相對的，奢華結合荒野的旅宿，每年則平均增加40％的新客源。