全球晶片短缺雖較過去緩解許多，但信用卡及其發行公司迄今仍遭受到全面性的影響，原本信用卡申請發放流程僅需5到10天的時間，如今卻要等到6周，甚至是更久的時間。

華盛頓郵報報導，德萊尼（Ed Delaney）11月為妻子申辦一張信用卡，當時對方告訴他約10天後就能拿到，殊不知幾周過去仍不見卡，最後才在1月得知原因是晶片短缺。

報導指出，自疫情期間晶片需求大增以來，短缺問題一直圍繞著汽車和科技產業，而像德萊尼這樣的消費者，也深深體會這樣的困擾，他直言「這給我們帶來極大的不方便」。

對比過去5到10天，等待6周甚至更久的時間已經逐漸成為常態，尤其對信用合作社會員更是如此。時至今日，問題仍未解決，雪城大學供應鏈相關教授彭菲爾（Patrick Penfield）表示，製造商預計今年生產30億張卡，但預期交付延宕問題將影響2023全年。

金融業技術機構EMVCo數據顯示，截至2021年底，美國63%的金融卡有EMV晶片；2021年7月至2022年6月期間，這類晶片卡佔美國交易的85%，全球則佔92%，凸顯EMV晶片的高需求。

不過製造商卻無法滿足需求，供應連風險研究機構Everstream Analytics數據顯示，目前晶片交貨期為20到25周，而疫情前則為10至14周。全球最大鎢礦供應商Almonty Industries執行長布萊克（Lewis Black）表示，晶片短缺是因為製造廠數量有限，以及激烈的競爭而惡化。

此外，美國人近年因疫情改變過去「現金為王」的消費習慣，EMV晶片需求的上升，恰逢電子產品、汽車需求爆發，半導體晶片供不應求。緊接著拜登政府推動電動車政策，布萊克表示，這讓供應鏈瓶頸雪上加霜，「晶片產量不增，反倒政府推升更大量的需求」。

布萊克說，晶片產業歷經20幾年整合，擁有製造這樣先進技術的企業少之又少，即便有拜登政府推行的晶片法案，但在短時間內也無法解決目前的窘境。

另一方面，晶片廠也會優先選擇能夠帶來高利潤的客戶，也就是電腦和智慧型手機製造商，而信用卡排在最後，至於信用卡行業也有等階之分，諸如美國運通、摩根大通子公司大通銀行等大企業，都沒有延遲的問題。專家表示，真正受衝擊的是信用合作社及地區銀行。