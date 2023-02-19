隨著2024總統大選越來越近，各界都聚焦國民黨會派誰出來選，呼聲極高的新北市長侯友宜日前遭人批評，在南部拿不到票。對此，前立委沈富雄18日表示，侯友宜不但在南部有票，且一但藍營2024推侯挑戰總統大位，民進黨主席兼副總統賴清德在南部恐怕就只守得住本命區「台南市」了。

沈富雄在節目《全民平評理》指出，原本國民黨在南部沒有票，自己就是從台南市來的，過去朋友都跟他說，「別想了，國民黨不可能給本省人當總統」，所以一但國民黨推了侯友宜出來選之後，南部人就會覺得「國民黨覺醒了！」

他接著強調，侯友宜是國民黨在南部唯一有票的，「因為他很本土，本土到都被人說藍皮綠骨了，且現在侯友宜在北部有一個基北北桃合作交流平台，盧秀燕在中部有一個中台灣區域治理平台，兩個加起來，這些區塊就都不用選了。再加上侯友宜的本命區嘉義縣，之前不管綠多久，大選時一定會有故鄉加成。」

沈富雄表示，所以2024對綠營來講，嘉義縣也淪陷了，嘉義市更不用說，整個戰線就推到嘉義台南一帶。他甚至認為，賴清德只剩下本命區台南市一地，因為高雄、屏東也是侯友宜的天下，「從他過去在警界30年的社會各階層的人脈，不管是黑的、白的，還是退休的、在職的都相當充足。」這一點是沒有其他政治人物可以比擬的。