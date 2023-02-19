監察院於周六補班日針對110年10月16日所發生的虎豹潭6民眾溺水事件，對新北市政府提出糾正案。監察院認為該水域為新北市府管轄，事前並未善盡場域管理責任，事後又推託非權責機關，明顯違失；對此，新北市議員陳偉杰質疑，這兩天民進黨政府發生醜聞案，此時提出糾正案打擊侯市長，根本就是來平衡關於賴清德的負面新聞，企圖圍魏救趙。

陳偉杰指出，醜聞案男主角陳宗彥不但是行政院發言人，還是賴清德的愛將子弟兵，且當年事件發生，陳宗彥正是在賴清德台南市長任內擔任官員；陳偉杰表示，賴清德為民進黨2024的接班人，目前民調與侯市長僅在伯仲之間，一則負面新聞就很有可能落後，為了止血，除了要求陳宗彥辭職，唯一的辦法就是在對手身上丟泥巴，說穿了就是民調要掉大家就一起掉，因此才在這種時機又是補班日，急忙丟出不清不楚的糾正案混淆視聽。

陳偉杰進一步指出，監委在說明中指該水域為新北市府的管轄區，是依據民國93年12月16日水特局與台北縣政府「開會研商」所確定。要知道那時在中央執政的是民進黨扁政府，台北縣縣長原是蘇貞昌，蘇升任總統府秘書長後，由林錫耀代理縣長。如今監察院拿19年前由民進黨政府和民進黨縣府「開會研商」後的理由來糾正現今的侯市府，試問監察院究竟有無調查？還是為了救主先打再說？

陳偉杰強調，為何新北市府一再說明那是中央的管轄區，因為就算19年前有開會研商，但在這19年來，有沒有列入正式的管理規範、辦法或條例中，實際上管轄權根本還是在中央手上，中央就是在發生事件後才甩鍋給新北市府，究竟是誰在不負責任？民進黨已將侯列為假想敵後，在做事態度和人格操守上打不倒侯友宜，只好從市政下手，透過監察院糾正，包括恩恩案、都市計畫變更案等，如今拿虎豹溪事件來打，根本如出一轍。

陳偉杰說，虎豹潭事件是讓人痛心的悲劇，但不是政黨與政治人物鬥爭的工具。如今傳出的陳宗彥案疑為民進黨的內鬥，但民進黨卻拿民眾心中的痛來遮醜、炒作，實在不可取。

針對虎豹潭意外事故，侯友宜則表示，市府檢視把關所有虎豹潭周遭的設備跟設施，水域的安全永遠是新北市最重要的職責，所以除了水域安全做好以外，也針對所有設備設施通盤再做一個詳細的檢討，希望好還要做得更好。侯並強調，市府會不斷的反省更求精進，加強維護民眾安全，避免憾事再度發生。