宋逸民主理的「藝起發光」教會，近日被藝人阿Ben(白吉勝)指控逃漏稅，但宋逸民隨後貼出阿Ben親簽的勞報單回擊，雙方各說各話，如今國稅局已成立「藝起發光逃漏稅案」展開調查，等待真相水落石出。宋逸民昨(18日)替教友林道遠，進行「新居落成禮拜」，事後在臉書曬出聚會照，笑容非常燦爛，似乎不受風波影響。

藝人林道遠日前花1500萬購屋，讓宋逸民跟老婆陳維齡等教友，18日到他的新家獻上祝福，擔任小組長的白家綺夫婦亦有出席，一行人禱告時雙手交扣，模樣非常虔誠，歡樂聚餐時比出愛心手勢。會後，藝起發光的發文引用經文寫道：「用繩量給我的地界，坐落在佳美之處，我的產業實在美好」，對藝起發光教會的到來，林道遠感激回應：「謝謝牧師師母及主內家人們的新居祝福！」。

貼文曝光後，教友們一一留言，白家綺寫道：「Amen(阿門)」、吳東諺祝賀：「恭喜親愛的弟兄」、李又汝真情流露說：「哈利路亞，謝謝上帝賜給我們的產業」，至於宋逸民本人，也在下方現身：「感謝主哦」，令林道遠再次表示感激：「Amen!感謝讚美主！一切榮耀歸於天父」。

此前，阿Ben在臉書發文控訴宋逸民，表示自己收到補稅通知，經詢問會計師，才得知在藝起發光協會領過薪水，氣得向國稅局檢舉教會逃漏稅，對此，宋逸民表示，教會長年舉辦「愛在四月天」等活動，給予藝人車馬費之下，才會開立勞務報酬單，同時強調會配合國稅局調查，之後會公布相關調查結果。