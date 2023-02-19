彰化21歲女子小慧赴日參加大胃王比賽，短短5分鐘吃下208碗蕎麥麵，奪下亞軍，震驚當地媒體與觀眾，本人也順利與偶像大胃女王Angela佐藤見面。但究竟為何大胃王可以吃這麼多還不會胖？內科醫師劉家嘉點出5大關鍵，直言其實大胃王背後的付出遠超想像。

劉家嘉醫師在臉書粉專《肥胖治療專家｜劉家嘉醫師》17日在臉書PO文，表示許多人都相當疑惑，為何大胃王們能吃這麼多東西，卻又吃不胖，也好奇大胃王究竟是天生的，還是後天養成的？

劉家嘉指出，要成為大胃王，首先有5個關鍵要跨過：

1.掌握人體味覺疲乏時間：人體味覺疲乏迅速，大約只有5到10分鐘，之後就會開始抑制身體飲食中書，甚至產生噁心感，如何在這段期間狼吞虎嚥是關鍵。

2.掌握呼吸：大胃王比賽是馬拉松，人們每吃一口，都可能因吸入空氣導致飲食量減少，如何控制這個呼吸也是大胃王的必修課程。

3.胃的賁門控制：賁門在醫學上屬於平滑肌，不能經由意識控制，但大胃王能夠經由訓練讓胃的賁門獲得更良好的控制 ，避免吃東西後吐出來的問題。

4.增大胃的容積：劉家嘉說，一般人胃容積最大為2至3公升，但可透過訓練撐大，不少大胃王訓練過程中會大量食用蔬菜、水稱大空間。

5.持續的健身與健康檢查：劉家嘉指出，大胃王訓練過程中硬要撐大胃，其實很傷身，甚至可能造成食道灼傷，而在比賽中又吃大量高熱量食物，因此必須保持運動加上定期回診，確定身體健康狀況。

劉家嘉表示，大胃王背後的訓練藏著許多不為人知的祕辛，然而當胃撐大後，就算日後食量減少也不會隨之縮小，必須靠手術復原。至於為何大胃王們都吃不胖，劉家嘉說，除了特殊訓練外，不少選手是天生的體質。