此次南投地震震度分布圖。(圖／氣象局)

昨(18日)深夜11點49分，南投鹿谷發生規模5.0地震，中部多個地區震度達到4級，驚醒不少民眾。就有住在南投的網友表示，地震發生前有先聽到非常明顯的「地鳴」。氣象粉專也指出，這次地震距離921大地震震央僅17公里。

氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，觀看圖曾發現，這次南投鹿谷5.0地震震央位在大茅埔-雙冬斷層、大尖山斷層、初鄉斷層及車籠埔斷層周邊，與23年前的集集921震央距離僅17公里。

此外不少住在南投與彰化的民眾也紛紛表示，這次地震不但相當有感，上下震動外，發生前一刻還先聽到了地鳴聲，有住在南投竹山的網友指出，聽到很大很明顯的地鳴，如同大卡車駛過去的轟轟聲逐漸接近，接著就地震了。

彰化員林的網友則表示：「地鳴聲不斷從山的一頭傳過來」、「感覺地底下有東西在竄動，窗戶抖動的同時就發生地震了」、「我跟我媽都聽到很像爆炸的聲音，果然不是錯覺，是地鳴聲」。