美國警察當局今天表示，喬治亞州鄰近阿拉巴馬州的哥倫布市（Columbus）一個加油站驚傳槍擊事件，共造成9名青少年受傷，其中年齡最小的受害者只有5歲。
美聯社報導，哥倫布市警局在晚間10時左右獲報趕往槍擊案現場，並發現多名傷者。
警察局長布萊克蒙（Freddie Blackmon）在記者會上表示，事件肇因於附近的一場派對中爆發爭執，此後爭端波及加油站，惟具體細節仍待調查。
布萊克蒙強調，「我向大家保證，我們會找到應對這起罪行負責的人。」
他還說，「我鼓勵所有掌握相關線索的人士聯繫警方。我也鼓勵受傷孩子們的父母，他們得知的任何資訊皆應與警方分享。我們將全天候進行調查以釐清此案。」
根據警方說法，傷者包括7男2女，年齡介於5歲到17歲。截至今天下午，至少已有4名傷者獲准出院返家休養，所有傷者均無生命危險。
哥倫布市位於亞特蘭大（Atlanta）西南方約177公里處。（譯者：施施）1120219
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