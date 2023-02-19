921地震對台灣造成毀滅性打擊。圖為北市東星大樓因地震倒塌。(圖／本報資料照)

昨(18日)南投鹿谷發生規模5.0地震，嚇壞不少中部民眾，由於這次地震距離23年前的921震央距離非常近，讓當地人紛紛回想起當時情況，更有網友表示，當年土耳其先發生大地震，一個月後就發生921，擔憂超大地震可能快出現了。

1999年8月17日，土耳其伊茲密特發生規模7.6超級強震，37秒的搖晃，造成至少1.7萬人死亡與50萬人無家可歸，也為土耳其第一大城伊斯坦堡帶來嚴重衝擊，當時我國也立刻派出救援隊前往搜救。

土耳其月初發生強震，由於1999年土國也曾先發生大地震，一個月後台灣發生921地震，導致有民眾開始擔憂台灣近期可能會有大地震發生。(圖／取自臉書)

1999年經歷加上這次南投鹿谷地震，讓部分網友擔憂近來台灣恐怕會有大地震出現。(圖／取自臉書)

1999年的巧合讓網友開始憂心台灣最近是否將出現大地震。(圖／取自臉書)

未料一個多月後的9月21日，台灣集集發生規模7.3強震，地震深度僅8公里，2417人死亡，11305人受傷，還有超過10萬棟房屋倒塌，當時土耳其儘管尚未完成國內救災善後，但仍立刻派出搜救隊支援，成為全球第一個啟程救援台灣的國家。

本月6日，土耳其先後發生規模7.8與7.5強震，為土、敘兩國帶來毀滅性打擊，截至目前，兩國總計46456人死亡、超過12萬人受傷。由於1999年的經歷，加上18日深夜的南投地震又離921震央非常接近，不少網友也開始擔憂，台灣是否即將發生大地震：「1999年土耳其大地震一個月後，台灣就發生921...」、「這次地鳴讓我想起當年921了」、「土耳其月初大地震，希望是我想太多...」、「我住草屯，這次真的很有當年的感覺，超可怕」；此外也有不少南投、彰化民眾抱怨，這次地震明明很強，國家級警報卻完全沒有動靜。