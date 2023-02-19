【愛傳媒游文玫專欄】羲之堂畫廊成立于1994年10月，以經營中國近現代、當代名家書畫及策劃各類藝術展覽為主，觸角並延伸至專業美術出版領域，是一個多元化經營的事業體。

目前展出《書象 ─ 林章湖、程代勒聯展》，「書象」二字取其字義，意即書寫的意象，而意象是有無限大擴充空間的。

該展是羲之堂畫廊整修後重新啟幕的藝術首展，特別邀請二位水墨領域極具代表性的資深藝術家，他們以漢字藝術創作為主題，展出精彩的二十四件作品。

林章湖的作品，常見在畫幅上書寫大量文字，落墨處的安排與圖像之間相互呼應，繪畫的元素被應用到漢字藝術的表現中，形成他獨有的風貌。

在欣賞林章湖的作品時，也不能忽略他別具特色的篆刻，他的印風線質樸拙，造型有佳趣，在畫面上頗具畫龍點睛之效；程代勒的書法，近來將篆書的曲線結構應用到創作之中。

不僅主題回應當前社會狀態，形式也跳脫傳統筆墨框架。他以厚重的線條形成文字圖像，使用墨色或花青渲染背景。

藝術總是在不斷的改變和更新，永不靜止。即便是摹古也不會是原來的樣子，總是會濡染著時代的氣息，進而導向未知的世界，書法亦是如此。

在這檔展覽裡，兩位藝術家除了在傳統上有深厚的底蘊，以書法爲藝術的載體，自創新局，與當代對話的企圖心，揭開當代書法2.0的新頁。

展期：2023年02月14日至2023年03月18日

地點：110台北市信義區逸仙路42巷10號 羲之堂

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

照片來源：作者提供。

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