今天凌晨2時許，粉紅超跑進入清水分局轄區，由分局長周俊銘率隊接駕。(陳世宗翻攝)

白沙屯媽祖沿途只停駕台61線梧棲區港埠路髮型工作室等2處外，馬不停蹄往北行。(陳世宗攝)

白沙屯媽祖沿途只停駕台61線梧棲區港埠路髮型工作室等2處外，馬不停蹄往北行。(陳世宗攝)

沿途信眾虔誠恭迎媽祖神鑾，並遞送早餐與飲料給香燈腳。(陳世宗翻攝)

粉紅超跑急行軍凌晨沿西濱北上 預計下午抵達通霄鎮慈后宮駐駕

苗栗白沙屯媽祖遶境進香回鑾，今天凌晨起駕後粉紅超跑率領龐大信眾，沿西濱台61線急行北返，凌晨2時許進入清水分局轄區，由分局長周俊銘率隊接駕後，粉紅超跑沿途只短暫停駕2處；清晨5時37分交接給大甲警分局後，馬不停蹄繼續北上，預計下午抵達通霄鎮慈后宮駐駕。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，今年報名跟隨白沙屯媽祖徒步南下進香的信眾多達11萬3000多人，締造歷史新高。白沙屯媽祖進香18日凌晨在朝天宮舉辦完刈火儀式後，隊伍立刻北返，香客們休息不到幾個小時，就得摸黑跟著夜行軍，隊伍一路加速北返。

粉紅超跑今天凌晨約2時45分進入烏日分局與清水分局交界，由清水警分局長周俊銘率隊接駕，隨即護送粉紅超跑北上；沿途只於3時45分停駕台61線梧棲區港埠路髮型工作室等2處外，馬不停蹄往北行，途中還兩度禮讓救護車先行，沿途信眾虔誠遞送早餐與飲料。

「粉紅超跑」掛上渦輪，回鑾疾速狂飆！今年回鑾時間只有64小時，昨天一整天都在趕路，用了將近22個小時跨越濁水溪來到大肚溪口，總計趕了78.4公里路程；今天清晨5時37分清水分局交接給大甲警分局後，馬不停蹄繼續沿台61北上；香燈腳都說「果然是超跑」！