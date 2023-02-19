美國國務卿布林肯今天告訴中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中國偵察氣球入侵美國的不負責任行為不能再發生，並重申台海和平穩定的重要性。這是氣球風波後，美中最高層級的接觸。

布林肯（Antony Blinken）與王毅目前都在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），兩人也利用機會在今天舉行場邊會談。這是中國偵察氣球在1月底被發現入侵美國領空，並於2月4日在美國東岸遭到美軍擊落，導致美中關係出現新嫌隙後，美中高層首度面對面會談。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過新聞稿表示，布林肯告訴王毅，中國高空偵察氣球入侵美國領空之舉不僅侵犯美國主權也違反國際法，這種行為「不可接受」，並強調這一不負責任的行為絕不能再發生。

布林肯明確指出，美國不會容忍任何侵犯美國主權的行為；中國入侵5大洲、超過40個國家的高空偵察氣球計畫已暴露在全世界面前。

談到兩岸議題時，布林肯重申美國長期以來的一中政策不變，並強調維護台海和平穩定的重要性。

在烏克蘭戰爭方面，布林肯警告，若中國向俄羅斯提供實質支持或協助其規避系統性制裁，將招致相應影響與後果。

布林肯還譴責，北韓18日進行的洲際彈道飛彈試射是平壤最新的破壞穩定行為；他也再度強調負責任大國因應此類重大國際挑戰的必要性。

在會面過程中，布林肯不忘重申美國總統拜登（Joe Biden）的聲明，即美國將持續與中國競爭，並捍衛自身價值觀與利益，但不希望與中國發生衝突，也不尋求「新冷戰」。他也再度提到美中保持外交對話與開放溝通管道的重要性。

布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問北京，但在中國氣球入侵美國領空後，國務院宣布延後訪問；北京也反控美國偵察氣球10多次非法飛越中國領空。（編輯：施施）1120219