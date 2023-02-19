成立團購社團「莎莎的失控雜貨店」，短短1年半累積逾10萬粉絲追蹤，靠的是一顆「真心」。（圖／林士傑攝）

藝人莎莎主持美食節目，又有韓貨店、咖啡店的闆娘經歷，懂吃又愛買的形象深植人心。前年她成立團購社團「莎莎的失控雜貨店」，短短1年半累積逾10萬粉絲追蹤。然而這個好成績並非偶然，其實莎莎為了不讓消費者走冤枉路，商品把關相當嚴格，也因此少賺了不少錢，達到這個里程碑全憑一顆「真心」。

自認個性龜毛、且怕被放大檢視，莎莎做生意習慣親力親為，導致個性很急。（圖／林士傑攝）

莎莎透露，起初是她喜愛的品牌上門尋求合作，熱愛分享的她，一直嚮往有個園地讓她分享喜歡的產品，便點頭答應一起做團購。不過莎莎坦言中途一度打退堂鼓，「因為大家會把我跟美食畫上等號，所以我對食物很嚴格，過不去的、額外給我錢都沒辦法」，她同時還力求產品多樣化，雙方就這樣磨合近1年，社團才正式開張。

因為怕被問到答不出來，莎莎每樣商品全都要自己用過吃過，滿意才會推薦。（圖／林士傑攝）

做生意一向秉持親力親為的莎莎，團購之路並沒有比開店輕鬆，全賴她每項產品都要經手，「我沒用過的沒辦法賣、沒吃過的無法跟大家推薦，因為我太常在外面，如果我答不出來超糗，所以我一定會自己試過。」莎莎自嘲個性龜毛，淘汰商品多達三分之一，夥伴心裡有疙瘩在所難免，「但大家都是成年人，會知道這是工作，所以我也很幸運遇到一群好的夥伴」。莎莎也強調社團產品並非自己說了算，團購內容全由她與試過產品的夥伴一起投票決定，即便少了許多商機，她卻覺得一切值得，「我會浪費很多時間、少賺很多錢，但這樣良心才過得去」。

由於什麼事都親力親為，莎莎常把自己逼到絕境，連出去旅遊都還在工作。（圖／林士傑攝）

正因為這些堅持，莎莎自招「很容易把自己逼到絕境」，起初她除了會比較每天的銷售量，連發文、拍片、後製都不假手他人，光一篇文章、一支片就能花她近7小時。直到有次出門旅遊，莎莎仍心繫團購工作，被男友提醒，「其實妳是來度假，妳要不要先好好吃飯、好好享受一下再繼續弄。」她才開始放慢工作步調，學會將部份工作交由小幫手協助。

莎莎（左）在實境秀負責內場，但她認為錄影跟開店是兩回事。（圖／翻攝自莎莎IG）

經營團購社團1年多，莎莎認為鞏固粉絲的最大撇步是「一顆真心」，她認為過於宣傳，容易讓消費者不適，「真的喜歡就會買，不喜歡的我會盡量找到你喜歡的東西」。同時莎莎也積極推廣台灣在地品牌，剛好與她先前參與的實境秀《嗨！營業中》，理念不謀而合。莎莎自招曾在錄影當下邊解鎖當地食材「花生」，邊與商家談合作，她原本心想：「不知道這種大家印象中是『老人的食物』會不會買單耶！」沒想到粉絲卻意外捧場。而榮登銷售之冠的，是一台在募款平台集資、結合「導入、冰敷、按摩、刮痧」的全方位按摩儀，雖然要價2、3千，仍銷出逾300台，讓莎莎又驚又喜。

雖然沒有大力宣傳，但莎莎經營的團購社團經營1年多已多達10萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自莎莎的失控雜貨店）

雖然團購經營的有聲有色，莎莎也透過實境秀一展料理長才，但回顧過去經營咖啡廳的過往，她直言開店每天都會發生一些意想不到的事情，讓她身心俱疲，尤其她近年來體悟到「快樂」，其實比認真工作、賺錢來的重要，所以現階段不考慮再當老闆，但會私下接熟客的單，一解想做甜點的癮。雖然一直忙於工作，但莎莎感謝男友體恤，「我們在一起滿久的，他大概都知道我在幹嘛，我們很會找事給自己做我們也都會給彼此空間跟時間」。雖然小倆口交往16年，早已不在乎節日的儀式感，原先更沒有結婚計畫，但莎莎鬆口觀念有所改變，「可能很久以後（會結婚）吧，我本來是覺得不用，但有人跟我說，等妳以後生病，需要有家人幫妳簽一張單子，是為了這個我想說『好吧』」。

之前開店廳讓莎莎身心俱疲，但愛做甜點的她私下仍會接熟客的單。（圖／翻攝自莎莎臉書）

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