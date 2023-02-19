行政院前發言人陳宗彥疑似召妓涉貪震驚全國，本案重要關係人台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，遭前同事、前台南地檢署檢察官吳岳輝自訴違法監聽案判決曝光！台南地院今年2月8日判決林仲斌有罪，處以有期徒刑8月、緩刑2年，還可上訴。不料這件判決出爐後不久，隨即爆發陳宗彥疑似召妓涉貪案，讓人懷疑其間的巧合與關聯性。

這份林仲斌遭吳岳輝自訴違法監聽案判決書，案號為：「110年度自訴第8號」，林仲斌的辯護人兼送達代收人為律師鄭深元等人。

判決指出，林仲斌2011年為台南地檢署黑金專組檢察官，南檢2011年9月15日立案調查時任台南市政府警察局邱姓派出所長疑似貪瀆案，由林仲斌指揮偵辦，林發交給檢察事務官陳能群，及支援辦案的郭姓等員警調查蒐證。

郭姓員警2013年1月8日晚間監聽時，得知酒店業者王孝瑋當晚要派5名酒店小姐到北海KTV出場，遂請民間友人A男戴手錶型密錄器，研究是否喬裝成賣檳榔小販，進入北海KTV包廂蒐證，郭請示陳能群獲准後，再致電請示林仲斌是否可行，林表示同意。

當晚11點51分，A男走進北海KTV一樓搭電梯，前往301包廂後，詢問在場人士是否需要買檳榔，因此錄得吳岳輝、李宗榮和酒店小姐的對話，A男離開包廂後，將攝錄檔案傳給郭姓員警，郭姓員警隔天把檔案帶回台南地檢署，陳能群和郭姓員警看過攝錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年3月15日檢察總長收到匿名信件，檢舉吳岳輝、李宗榮等檢察官找女陪侍飲宴。

曾任特偵組檢察官的鄭深元是林仲斌的委任律師。（圖／報系資料照）

檢察總長指派最高檢察署檢察官在同年3月15日訊問吳岳輝，要求吳解釋為何在檢舉信件光碟中，錄到他和一些女生的聲音，吳岳輝才驚覺當時在北海KTV包廂遭竊錄，因此向台南地院自訴林仲斌、陳能群等人。

對於被指控違法監聽，林仲斌否認犯行，辯稱他沒有違法監聽的主觀犯意，並解釋當時只同意A男進入包廂掃視在場人士，不是要取得他們的對話內容，而且KTV包廂不算是隱私場所，因此不受《通訊監察法》的保護。

合議庭則認為，KTV包廂屬於隱私和秘密空間，法律並未授權警方或線民隨意進入蒐證，何況北海KTV大樓走廊共有15支監視器，其中還有監視器正對著吳岳輝等人所在的310包廂，只要包廂門一打開，就可看見人員進出情形，連人臉都可清楚辨識，所以只要調閱監視器檔案，就可查看比對進出人員，不需進入包廂竊錄。因此認定林仲斌在本案指揮蒐證行為，違反適當性，必要性和比例原則，犯行不能阻卻違法，已構成違法監聽罪。

合議庭指出，林仲斌雖為違法監聽一事表達歉意，但吳岳輝並不接受，雙方也沒達成和解，吳岳輝請求判處林1年徒刑，但合議庭認為太重了，因此判刑8月並給予緩刑。

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