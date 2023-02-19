2024年總統大選人選，國民黨以新北市長侯友宜的呼聲最高，民進黨則以副總統賴清德出戰機率高，而民眾黨主席柯文哲強調，自己要當關鍵的第三勢力。前民進黨立委沈富雄透露，前立委郭正亮日前分析，賴清德要贏2024，得票率起碼要45％，當時他嚇了一跳。

沈富雄17日在政論節目《全民平評理》表示，幾天前郭正亮講過，賴清德很危險，要贏起碼要有45％得票率，那時他嚇了一跳，因為45％蠻多的，後來他聽懂了，45%才能贏的話，或許就是主要對手拿44％、柯文哲拿到11％，而這是非常有可能的。

沈富雄指出，柯文哲日前提到，將來誰會當選是他來決定。沈富雄認為柯文哲當然很會選舉，他這樣講是為了讓自己安心，還有對自己人喊話，但柯的支持者是有主見的，到時該不該動，由不得柯指揮。

沈富雄點出，年輕選民和中間選民已經是兵家必爭之地，其實他們是相互重疊，沒有哪一次選舉，失掉這一塊的人還會當選，而經過交叉分析，侯友宜這一塊的支持度也不差。