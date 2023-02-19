桃園永豐雲豹中鋒「魔獸」霍華德再度被NBA名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）纏上，原因是雲豹戰績不佳，僅有3勝11敗在T1聯盟墊底。歐尼爾在自己的播客節目說：「他們老打敗仗，有人把戰績寄給我看，他們正在輸球，我告訴你們，我不可能在台灣輸給任何人，拜託，你怎麼能在台灣一直輸球？」

另一位主持人是女籃名將帕克（Candace Parker），帕克提到霍華德正在海外打球，像許多女籃球星一樣，但是歐尼爾發出呼嚕聲打斷她，帕克停頓了一下繼續說：「他得去海外打球，」歐尼爾又打斷她說：「別再講海外了，那不是海外，那是台灣。」帕克說：「你得出海才能去台灣，那不就是海外？」歐尼爾搖頭說：「那不叫海外，海外是你們去打球的地方。」

霍華德在T1雲豹的首秀繳出驚人的38分26籃板9助攻，率領雲豹在延長賽搶得首勝，前幾日又拿下28分22籃板14助攻的大三元，締造本季首度2連勝。

然而歐尼爾就是要針對霍華德，他在霍華德首秀之後說：「他跟一群5呎8吋（173公分）的人打球當然應該拿個30分，這沒什麼可誇獎的。」後來歐尼爾公開向霍華德道歉，不過這次帕克提到霍華德，又把歐尼爾釣出來了，帕克說她只看了霍華德在T1的前兩戰，反倒是歐尼爾還有在關切霍華德的戰績。霍華德至今出賽8場，平均24分、14.1籃板、6.1助攻、1.1阻攻。