氣象局地震報告顯示，今天早上7點32分宜蘭員山鄉縣發生規模4.6地震，深度52.7公里，震央在宜蘭縣政府西南西方13.8公里，位於宜蘭縣員山鄉，各地最大震度宜蘭3級，桃新北竹花2級。北市、基隆、新竹市、苗中投1級，連台北能感覺到突然震一下很大力。

0218地震離921超近 網再想起1恐怖巧合憂：下次大地震恐不久了
0218南投地震離921震央「僅17公里」 當地人嚇：有先聽到地鳴
23：49南投規模5.0淺層地震 最大震度雲彰投4級 鄉民嚇：中部超晃
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