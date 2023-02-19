台北震一下！07：32宜蘭員山規模4.6地震 最大震度3級 07:402023/02/19 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北震一下！07：32宜蘭員山4.6地震 最大震度3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，今天早上7點32分宜蘭員山鄉縣發生規模4.6地震，深度52.7公里，震央在宜蘭縣政府西南西方13.8公里，位於宜蘭縣員山鄉，各地最大震度宜蘭3級，桃新北竹花2級。北市、基隆、新竹市、苗中投1級，連台北能感覺到突然震一下很大力。 0218地震離921超近 網再想起1恐怖巧合憂：下次大地震恐不久了 0218南投地震離921震央「僅17公里」 當地人嚇：有先聽到地鳴 23：49南投規模5.0淺層地震 最大震度雲彰投4級 鄉民嚇：中部超晃 #地震 #有感地震 #震央 #台北 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 09：22花蓮4.6地震 最大震度4級 09:312023/02/17 生活 台中馳援土耳其2搜救犬返國健檢 Melody眼睛微恙無大礙 12:122023/02/18 生活 桃捷新任總經理出爐！ 張善政向北捷借「他」接任 18:582023/02/16 政治 0218地震離921超近 網再想起1恐怖巧合憂：下次大地震恐不久了 05:192023/02/19 生活 李星民4度合作趙震雄 《闇黑對決》對戲直呼：很心動 16:412023/02/18 娛樂 0218南投地震離921震央「僅17公里」 當地人嚇：有先聽到地鳴 04:452023/02/19 生活 23：49南投規模5.0淺層地震 最大震度雲彰投4級 鄉民嚇：中部超晃 23:542023/02/18 生活 火山活動引發北投地震！ 氣象局：非火山噴發前引起 11:452023/02/17 生活 蘭馨協會送愛土耳其 600萬善款助災民 04:102023/02/18 社會新聞 土耳其救災任務結束！ 中華搜救隊返台曝震災救援過程 20:002023/02/18 生活 雲林萬有紙廠完成拆除整地 地方盼引進低汙染工業 04:102023/02/19 地方新聞 危老重建時程容積獎勵5月起砍半 13:472023/02/17 區域情報-新竹 商用不動產展韌性 聚焦3趨勢突破重圍 04:102023/02/18 財經焦點 陽明山「晃了一下」 北投極淺地震！規模3.1 09:352023/02/17 生活 事隔土耳其強震近12天 45歲男子瓦礫堆中獲救 16:172023/02/18 國際 大屯火山地震民眾憂噴發 北市府：早已訂定應變計畫 13:582023/02/17 生活 強震之後！ 聯合國衛星中心公布遙感評估土敘地震報告 17:332023/02/16 兩岸 土敘強震罹難總數已知逾4萬5000人 恐會再增加 17:402023/02/18 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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