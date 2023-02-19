前行政院發言人陳宗彥日前被爆料，11年前擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，最後他於17日請辭，僅上任18天就下台。而爆料此事的民眾黨立委陳琬惠提到，台南地檢署2014年偵辦陳宗彥與酒店業者等人涉貪，最後於當年4月簽結，懷疑可能是吃案，因此要求法務部說明，而法務部也在昨（18）日晚間發出3點聲明。

首先，法務部強調，絕對會嚴正處理。法務部說明，此為10餘年前案件，且涉及個案偵辦、認定等偵查事項，其相關卷證又在台南地檢署，法務部17日獲悉外界質疑後，立即責請台灣高等檢察署儘速了解原委、釐清外界疑義，以昭公信，法務部亦同時將上述處理原則周知外界明瞭，展現嚴正處理之積極態度。

再來，法務部指出，肯定台高檢署18日一早即派請主任檢察官會同台南高分檢署組成專案小組，前往台南地檢署調卷並進行實地調查，迅速釐清該案之分案、調查、結案等偵辦過程，並即時向外界說明初步查處結果，以回應民眾疑慮。

最後，法務部強調會依法續查。法務部提到台南地檢署已於18日主動分案調查外界所指全案是否有另涉未查明之貪瀆情事，後續將請該署本於勿枉勿縱原則，積極依法處理，並於偵結時適時向外界說明釋疑。