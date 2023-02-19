美女主播李作珩擁有亮眼的外型與火辣的身材，曾經因超兇身材引起PTT網友關注，被大眾認為是新一代人氣主播。個性活潑大方的她，經常在社群網站分享生活，她近日到泰國玩，曬出超兇身材，辣到網友忍不住直呼：「第一辣主播」

李作珩近日赴泰國旅遊，曬出一系列美照，只見她穿上白色的落肩款泳裝，秀出深邃的事業線，還將遮陽草帽遮在下半身，引起網友們無限遐想。她在泳池邊享受美景，配文寫道：「來曼谷總覺得一定要拍到天際線」，並順便開箱該飯店豪華的設施與內裝，她也忍不住笑道：「一個出國還要找跟新聞相關的概念。」

貼文一出，網友們紛紛暴動表示：「我看到滿滿的天際線」、「三月請穿這樣跟大家吃飯」、「事業線比較顯眼」、「太可惜了，為什麼大帽子要遮住人間最美麗的曲線呢？ 大家都想看」、「太強大了。這是我追蹤的對象！謝謝大家。」、「可以把草帽還給魯夫了」。

此外，既然來了泰國，李作珩當然也體驗近日超火紅的「泰服體驗」，在世界三大金屬廟之一的王孫寺拍下美照，她表示相較多數人換上泰服後，選擇到鄭王廟拍照，她們在王孫寺沒有太多的觀光客，反而能拍好拍滿，同時很滿意成果，笑稱：「一秒變身泰國公主」