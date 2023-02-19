行政院前發言人陳宗彥遭爆，任職於台南市府期間曾喝花酒等疑雲，消息曝光後他火速請辭。國民黨立委賴士葆指出，陳被修理明顯是劍指副總統、民進黨新任黨主席賴清德，直言「民進黨的沉淪已經到千瘡百孔流膿發臭的地步了！」

賴士葆昨（18）日在臉書表示，陳宗彥因被爆出11年前與酒店業者「過從甚密」，甚至涉嫌關說、持續性召酒店小姐等，雖然陳第一時間否認，還稱是特定媒體對他人格抹滅，卻不接受提問，並在短短幾個小時後就請辭，但若是遭到抹黑，應該坦然面對戰清白，「他的處理方式讓社會認為他心虛，可能擔心愈攪愈臭，所以立即快刀斬亂麻閃辭，希望盡早畫下停損點。」

「民進黨派系的內鬥煙硝四起！」賴士葆提到，陳宗彥是賴清德的人馬，且此次被爆出的事件，也是發生於陳擔任台南市府新聞處長、民政局長期間，劍指賴清德的意圖明顯，應是源自於賴近日處理黑金和學倫問題，得罪派系所結下的恩怨。

賴士葆強調，台南市正逢多事之秋，從88響槍擊案、學甲爐渣案、光電弊案、經發局長收賄接受性招待被收押，到議長賄選案等，儘管賴清德尚未大刀闊斧的開鍘，但卻已觸動派系內部反彈報復。