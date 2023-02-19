美國前總統卡特（Jimmy Carter）的非營利基金會今天表示，現年98歲、曾於1977至1981年間領導美國的卡特正在家中接受安寧照護，度過「剩餘時間」。

法新社報導，卡特中心（Carter Center）在社群網站推特（Twitter）的聲明表示：「在經歷一連串短暫的住院治療後，美國前總統卡特今天決定在家中與家人度過剩餘時間，並接受安寧照護，取代額外的醫療干預。」

卡特是美國最年長的在世總統，也是諾貝爾和平獎得主，與夫人羅莎琳（Rosalynn）居住在喬治亞州平原鎮（Plains）。

喬治亞州平原鎮是卡特的出生地，他最初是花生農，後來才成為州長，接著競逐總統寶座。

卡特中心說：「卡特家族請求這段期間各方尊重他們的隱私，並感謝大家的關心。」

卡特中心還說：「他得到家人和醫療團隊的全力支持。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120219