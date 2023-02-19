今天是24節氣的雨水，氣象專家吳德榮表示，下午起冷空氣南下，北部、東部轉雨，氣溫下降，明天北台灣轉冷，最冷時間落在周二晚上到周三清晨，平地最低溫10度左右，降雨方面，明天到周三連3天大台北、東半部有短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文，今（19日）上午各地晴朗，西半部及馬祖有霧；下午起冷空氣南下，北部、東部雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降，北部氣溫11至25度，中部13至29度，南部13至31度，東部15至28度。

吳德榮說，明天（20日）氣溫續降，北台灣轉冷，其他他區轉涼；周二晚到周三晨（21至22日）氣溫降至最低，部分縣市平地最低溫可降至10度左右；冷空氣強度明顯比上波弱，但仍有達「大陸冷氣團」標準，台北測站測得14度以下機溫。明日至周三大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴。

吳德榮表示，周三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。周四（23日）西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。但冬天尚未結束，周五（24日）起另一波冷空氣逐漸南下，周六、下周日（25、26日）氣溫持續下降，北台灣再轉冷，強度模式調整中，待觀察。同時菲律賓東方海面有今年第一個熱帶擾動活動跡象，歐洲模式模擬路徑在呂宋島東方減弱、消散，對台不具威脅。